A TERRA TREME NA ZONA RURAL DE SANTANA DO ACARAÚ

A terra tremeu na manhã deste domingo (29) no distrito de Parapuí, distante 12 quilômetros da cidade de Santana do Acaraú, segundo declaração de moradores locais, por volta das 7h da amanhã sentiram a terra tremer, “é como se fosse um trovão, eu estava deitado e senti a rede balançar, já meu vizinho falou que a cama dele tremeu, eu e as pessoas daqui ficamos muito assustados com aquilo”, disse Francisco Júnior do Nascimento, um dos moradores das “casas novas”, conjunto habitacional onde o tremor foi sentido mais forte.

Local onde os moradores sentiram os tremores - Foto: Junior Nascimento





Ano passado foram registrados 14 tremores de terra no município de Santana do Acaraú, uma equipe da defesa civil do estado, esteve na cidade para verificar em loco a situação, uma casa foi danificada pelas ações dos abalos sísmicos, segundo o laboratório de sismologia do Rio Grande do Norte os tremores tiveram o epicentro na ilha de Fernando de Noronha. (Tribuna dos Vales)