Acadêmicos do UNINTA retratam Campanha do Vestibular 2018.2

O Centro Universitário Inta (UNINTA) promoveu uma seleção de 11 estudantes que irão fazer parte da nova Campanha do Vestibular 2018.2. A primeira chamada foi divulgada através do perfil oficial do UNINTA no Instagram ( @unintaoficial ) e teve grande adesão de acadêmicos de todos os cursos. O processo foi liderado pelo setor de Marketing da instituição, que foi responsável por escolher os estudantes.





Os acadêmicos selecionados participaram de uma sessão de fotos e também da gravação de vídeos, na última segunda-feira (16), no campus da instituição. A estudante Priscila Souza, que atualmente cursa o 5º semestre do Curso de Serviço Social, viu a chamada no aplicativo, se inscreveu e acabou sendo selecionada. “Essa campanha está mesmo bem a cara do UNINTA, bem diversificada. Porque quando nós entramos aqui é isso o que vemos, vemos pessoas de todas as cores e todas a formas, e a universidade é exatamente isso.”





O publicitário e coordenador de Marketing do UNINTA, Gabriel Ramalho, responsável pela nova campanha, explicou um pouco sobre a iniciativa e o processo de seleção dos estudantes. “O UNINTA hoje tem essa característica de ser um Centro Universitário de referência e atrair alunos de todo o Brasil, e isso traz uma grande diversidade ao nosso campus. Então resolvemos fazer uma chamada geral para que os estudantes que se identificam com o UNINTA pudessem participar. A partir da apresentação desses alunos selecionamos aqueles que refletiam a diversidade que temos”, colocou.