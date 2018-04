Alterado o calendário do Concurso Público da Prefeitura Municipal de Sobral

Foi divulgado, na sexta-feira (27/04), a alteração do edital do Concurso Público de Provas e Títulos da Prefeitura Municipal de Sobral. Segundo o novo cronograma de eventos, a aplicação das provas objetivas que seria nos dias 14 e 15 de julho, será agora nos dias 21 e 22. A mudança se justifica pelo fato das duas datas previstas inicialmente coincidir com os eventos finais da Copa do Mundo Rússia 2018.





O edital sofreu ainda outras alterações, por intermédio do comunicado nº 22/2018, divulgado no site da UECE . Entre elas, a revogação do subitem 1.7.2, que impedia a inscrição em dois cargos, ficando agora permitido, contanto que as provas objetivas sejam realizadas em dias distintos.





Leia o comunicado nº 22/2018 e a segunda edição do cronograma de eventos AQUI