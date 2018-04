Ao ser preso, suspeito é recebido pela mãe a chineladas

Ele tinha assaltado duas alunas da Arena Escola e foi preso pelo pai de uma delas, que é policial.

Tem quem defenda que uma chinelada educa e essa parece ser a opinião de uma mãe do Bairro Jardim Primavera, em Cuiabá, que ao ver o filho chegar em casa preso pela Polícia Militar, o recebeu a chineladas que deixaram ele e o comparsa vermelhos. O caso aconteceu na última quinta-feira (5). A chinelada atingiu o rosto do suspeito e o olho do comparsa, ambos de 18 anos.





Policiais militares da Base Santa Izabel chegaram até eles por conta de um roubo praticado no dia 29 de março, no Bairro Verdão. A vítima, menor de idade, e uma colega de sala de aula foram surpreendidas pela dupla quando saiam da Arena Escola. O celular dela foi roubado.





Nesta semana ela os viu andando pela avenida Ipiranga, próximo ao local do roubo. O pai dela, policial militar da ativa, realizou a abordagem. Com o rapaz que a mãe deu as chineladas foi encontrado um simulacro de uma pistola.





Ao o revistarem, encontraram em seu celular áudios e fotos que o envolveriam no planejamento de roubo e veículos, além de articulações de locais onde bens roubados seriam ocultados.





Segundo o boletim de ocorrência, no momento em que a viatura chegou à residência, a mãe o agrediu com um chinelo, deixando seu rosto vermelho e o olho de Alisson, com pequena escoriação.





Depois disso, foram conduzidos à Central de Flagrantes de Cuiabá.





(Metrópoles)