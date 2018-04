APELO DOS FAMILIARES DE GILSON MIQUÉIAS, ACUSADO DA MORTE DO EMPRESÁRIO NELSON TAVARES; OUÇA O ÁUDIO

"Senhores, nós familiares do Gilson Miquéias queremos fazer um apelo as autoridades que estão julgando o caso que envolve a morte do empresário Nelson Tavares. Que o julgamento seja imparcial, não seja levado em consideração a importância da vítima e que isso não seja um critério para a condenação sem provas .









Porque este é um caso mal investigado onde a polícia buscou apresentar uma resposta rápida a sociedade, mas sem fazer as investigações necessárias.









Nos não queremos impunidade, queremos justiça, mas que essa justiça não seja aplicada havendo dúvidas. Como é este caso .









E se houver dúvidas por parte de quem está julgando que não seja condenado uma pessoa com dúvidas, que aprofunde as investigações.









E por fim esperamos que o verdadeiro culpado quando identificado seja punido. Obrigada !"