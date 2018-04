Após 60 anos no ramo de alimentação, Chico Loiola decide se aposentar

O programa “Bate-Papo no Beco” do radialista Ivan Frota, noticiou nesta manhã de sábado (28), o último dia de funcionamento da Lanchonete Chico Loiola. O estabelecimento além de servir os melhores pratos tira-gostos servia como ponto de encontros para uma pluralidade lideranças políticas frequentadores, desde 1958.





O seu fechamento pegou todos de surpresa não somente entre clientes, mas entre as centenas de “bequianos” assíduos que lamentam com tristeza e saudade e o fim de mais um tradicional Botequim do maior cartão postal da cidade no Beco do Cotovelo.





O Chico Loiola, 74 anos, decidiu se aposentar depois de está a 60 anos servindo comida e aperitivos, no estabelecimento comercial que leva o seu nome “Lanchonete Chico Loiola” uma das mais tradicionais de Sobral.





Em 2015, recebeu da Câmara Municipal de Sobral, uma Menção Honrosa como destaque por esta em atividade comercial por longos anos ininterruptos.





Sempre foi um comerciante hilário e gozador, chegou a criar uma peripécia como a tabela com preços de serviços para uso do banheiro, para quem precisasse fazer as necessidades fisiológicas. Segundo ele os clientes não estavam consumindo nada, só utilizando o banheiro.





Sua decisão é definitiva: após longos anos ganhando a vida no ramo de alimentação, ele tem o direito de gozar sua aposentadoria. Mas, Chico Loiola, garante estar satisfeito com a decisão que fez e agora vai curti os longos dos anos que a sua aposentaria vai lhe garantir. (Via Célio Brito)