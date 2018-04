ASSALTANTE DÁ TIRO DE ARPÃO NO TÓRAX DE PESCADOR ENQUANTO TENTAVA ROUBÁ-LO

Um pescador foi assaltado e sofreu um tiro do arpão que ele usava para pescar no Bairro Sabiaguaba, em Fortaleza, na sexta-feira (6). Bruno foi ferido no peito após reagir ao crime. O arpão atravessou a pele e torceu quando atingiu o esterno, osso do tórax. O metal foi removido em hospital particular no mesmo dia em que foi ferido; o mergulhador passa bem e já recebeu alta.





O grupo de pescadores registrou um boletim de ocorrência no 35º Distrito Policial, que investiga o caso. Até a manhã deste domingo (8), ninguém havia sido preso.









Conforme o pescador Fábio Gomes, que testemunhou o crime, o grupo de amigos de Bruno pratica mergulho e pesca com arpão como hobby. Na sexta-feira, eles foram surpreendidos pelos assaltantes quando se preparava para mergulhar.





Ainda conforme a testemunha, um dos assaltantes também foi atingido com um tiro de arpão e conseguiu fugir. Não há informações sobre o estado de saúde do suspeito ferido.





Ainda no dia em que foi atingido, Bruno fez uma selfie quando estava a caminho do hospital, imagem que mostra o peito perfurado.





"Como ele é um homem forte, resistente, felizmente não aconteceu nada grave, estava todo muito preocupado, mas ele estava bem e consciente", conta Fábio Gomes, pescador da região que testemunhou o crime.





"Ele foi tentar evitar o assalto, mas o bandido foi mais rápido e tomou o arpão que estava com eles e disparou contra o Bruno", conta Fábio Gomes.





