Na tarde de ontem (2), por volta das 17h, três mulheres foram vítimas de assalto nas proximidades do restaurante Pescado do Mar, no Centro de Sobral. As vítimas caminhavam pela Rua Francisco Vítor Carneiro, quando foram abordadas por três indivíduos armados em uma motocicleta. Os assaltantes anunciaram o roubo e levaram todos os celulares das vítimas.





A Polícia foi acionada, mas os bandidos não fora localizados.





Fonte: Sobral 24 horas