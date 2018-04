ASSALTOS E MAIS ASSALTOS SÃO REGISTRADOS DIARIAMENTE NA CIDADE DE SOBRAL!

Internauta relata que foi vítima de assalto na manhã desta quarta-feira (4), quando se deslocava para o trabalho.

Confira o relato na íntegra:

"Bom dia amigo.









Hoje por volta das 4:50 da manhã fui assaltado no bairro sumare, por dois indivíduos armados de revolver, no caminho do trabalho, "embacel" a 100 metros de distância da "Unidade de Segurança (Uniseg)" os policiais viram o assalto mas não conseguiram prender os acusados, eram dois elementos, um dos acusados era baixo, onde tive minha carteira com todos os meus documentos levados e meu celular.









Os caras não dispensaram nem minha garrafa de café."