ATENÇÃO! Concursos públicos no CE oferecem 4.511 vagas com salários de até R$ 9,6 mil

No Brasil são 25.039 vagas e a remuneração pode chegar a R$ 27,5 mil.





Concursos públicos oferecem 4.511 vagas no Estado do Ceará. As oportunidades estão abertas para diversos cargos e contemplam todos os níveis de escolaridades. Dependendo da função desejada, o salário inicial pode ser de até R$ 9.687,00. No Brasil, há 25.039 oportunidades para todas as regiões e os salários iniciais chegam a R$ 27.500,16.





No total, há 318 concursos abertos em todo País. De acordo com o JC Concurso, site especializado no setor público, a vaga com a maior remuneração (R$ 27.500,16) é para o Ministério Público do Rio de Janeiro. Ao todo são 25 vagas destinadas aos candidatos de nível superior.





Para visualizar os concursos disponíveis em todo o País basta clicar aqui





Veja os concursos em aberto no Ceará





Ebserh - vagas: 1196 / salário: Até R$ 9.687,00 / escolaridade: Ensino Superior, médio, técnico / inscrições: Até 10/04/2018 - Clique aqui para mais informações





Prefeitura Campos Sales - vagas: 1002 / salário: Até R$ 7.500,00 / Escolaridade: Ensino fundamental, superior, médio e técnico / Inscrições: Até 29/04/2018 - Clique aqui para mais informações





Aeronáutica - vagas: 84 / salário: Até R$ 6.625,00 / escolaridade: Ensino médio / inscrições: Até 09/04/2018 - Clique aqui para mais informações





Exército - vagas: 1100 / salário: curso para formação de sargentos, sem remuneração / escolaridade: ensino médio e técnico / inscrições: Até 20/04/2018 - Clique aqui para mais informações





Liquigás - vagas: 794 / salário: Até R$ 4.894,00 / escolaridade: Ensino fundamental, superior, médio e técnico / inscrições: Até 17/04/2018 - Clique aqui para mais informações





Marinha - vagas: 36 / salário: Até R$ 3.584,00 / escolaridade: Ensino médio / Inscrições: Até 30/04/2018 - Clique aqui para mais informações





Prefeitura Fortaleza - vagas: 1547 / salário: Até R$ 2.057,00 / Escolaridade: Ensino superior e médio / Inscrições: Até 08/04/2018 - Clique aqui para mais informações





TJ-CE - vagas: 223 / escolaridade: Ensino superior / inscrições: Até 06/04/2018 - Clique aqui para mais informações