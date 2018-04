Áudios revelam comunicação entre diretor de presídio e membros de facções; ouça

Áudios divulgados pelo Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) na noite desta quinta-feira, 19, revelam a comunicação entre diretor de presídio de Itaitinga (Região Metropolitana de Fortaleza) e membros de facções criminosas.





As interceptações telefônicas, autorizadas pela Justiça, foram colhidas durante as investigações da Operação "Masmorras Abertas", do MPCE e Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança do Estado, deflagrada segunda-feira.





Nos áudios, integrantes de facções discutem custos de transferência de presos entre celas e ruas de presídios. Membros da cúpula do sistema prisional do Estado conversam com esses intermediadores.





Edmar de Oliveira Santos, coordenador do Sistema Penal e Herlano Walquer Falcão Macieira, diretor da Casa de privação provisória de Liberdade II (CPPL II) estão entre os nomes identificados. Ambos foram afastados das atividades, além de outros cinco servidores ligados à Secretaria da Justiça do Estado.





Edmar fora preso na última segunda, por porte ilegal de arma, e solto dois dias depois, em audiência de custódia.



Fonte: O POVO Online