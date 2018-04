BALA E SANGUE NO BAIRRO DOM EXPEDITO, EM SOBRAL

A tentativa de homicídio foi registrada na madrugada desta sexta-feira (27), no bairro Dom Expedito (Várzea Grande). Um homem identificado pela alcunha de "Seta" foi atingido com dois tiros, um no braço e outro no abdome. A vítima foi socorrida para o hospital Santa Casa por uma equipe do SAMU.





Os autores do crime fugiram em rumo ignorado.





A Polícia Civil abriu um inquérito policial para apurar a tentativa de homicídio.





(Com informações O Sobralense)