BANDIDO ARMADO ROUBA R$ 7 MIL DE UMA MULHER NO CENTRO DE SOBRAL!

A insegurança no Centro de Sobral preocupa os sobralenses!

No fim da manhã de ontem (12), por volta das 11:30, uma mulher caminhava no Centro de Sobral, precisamente nas proximidades dos Correios, quando foi abordada por um indivíduo armado de revolver em uma motocicleta no Centro de Sobral.





A vítima havia saído recentemente de uma agência bancária. O assaltante tomou a bolsa com a importância de R$ 7 mil.





Logo após o roubo, o ladrão fugiu em rumo ignorado.





A Polícia foi acionada, mas o acusado não foi localizado.





Fonte: Sobral 24 horas