Bandidos armados fazem barricada na CE-060 e atacam ônibus que transportava universitários de três cidades do Maciço

Uma quadrilha composta por quatro homens atacou um ônibus que transportava estudantes universitários residentes em três cidades do Maciço de Baturité para a cidade de Quixadá, no Sertão Central. O assalto aconteceu no começo da noite desta segunda-feira (23), quando o coletivo seguia pela rodovia estadual CE-060 no trecho localizado na comunidade Barra dos Frazões, no Município de Itapiúna (a 99Km de Fortaleza).





Segundo informações colhidas pela Polícia Militar, os quatro assaltantes armados conseguiram parar o ônibus bloqueando a rodovia com pedras e paus, além de disparar tiros. O motorista foi forçado a abrir a porta e os criminosos embarcaram o coletivo já perguntando sobre um policial militar que também é estudante universitário e que utiliza diariamente aquele transporte. Por sorte, o PM não estava no veículo.





Ataque e fuga





Em seguida, os criminosos fizeram um “arrastão” dento do ônibus. Naquele momento, o coletivo transportava 46 estudantes residentes nas cidades de Baturité, Capistrano e Itapiúna, todos alunos de faculdades em Quixadá. Segundo a PM, ao menos, 14 telefones celulares foram roubados pelos ladrões, além de outros objetos como bolsas, carteiras, relógios, dinheiro e documentos.





Na fuga após o crime, a quadrilha teria seguido em fuga em direção ao Distrito de Juá, na zona rural de Itapiúna. Buscas estão sendo realizadas pela PM desde a noite passada, na tentativa de localizar os criminosos. O fato foi registrado na Delegacia Regional de Polícia Civil de Baturité.





O cerco aos ladrões está sendo realizado por policiais dos Destacamentos da PM de Itapiúna e Capistrano, da 2ª Companhia do 4º BPM (Baturité), com o apoio de patrulhas do Comando Tático Motorizado (Cotar), do Batalhão de Polícia de Choque (BPChoque). E do Batalhão de Policiamento Rodoviário estadual (BPRE). (Blog do Jornalista Fernando Ribeiro)