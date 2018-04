BANDIDOS ARMADOS INVADEM RESIDÊNCIA E ROUBAM CARRO NO BAIRRO CORAÇÃO DE JESUS; VÍDEO

Na manhã desta sexta-feira (13), por volta das 8h da manhã, dois bandidos armados invadiram uma residência na rua Cesarina Barreto, bairro Coração de Jesus e perpetraram um verdadeiro arrastão. Os criminosos foram bastante violentos com as vítimas no interior da residência.





A dupla conseguiu roubar um carro VW Cross Fox de cor vermelha e placas EZB-7379/Ce, um cofre e outros objetos.





Policiais Militares foram acionados, realizaram diligencias, mas os bandidos não foram localizados.



A Polícia Civil abriu um inquérito policial para apurar os fatos.





Confira o vídeo de um dos bandidos pegando o veículo da vítima e colocando-o na garagem da residência para pegar os pertences:





Fonte: Sobral 24 horas