Bandidos de facção invadem favela na Praia do Futuro e matam idosa com tiros na cabeça

Uma idosa de aproximadamente 65 anos de idade está entre as 12 pessoas assassinadas nas últimas 24 horas no Ceará. O corpo da sexagenária foi encontrado na noite desta segunda-feira (9) em um beco da Favela do Caroço, na Praia do Futuro, na zona Leste de Fortaleza. A Polícia não tem, ainda, pistas dos criminosos, mas suspeita que o crime foi praticado por ordem de traficantes de uma facção rival ao grupo que domina a favela.





A mulher foi morta com, pelo menos, quatro tiros na cabeça. Moradores temem represália dos criminosos e sequer ligaram para a Polícia após o assassinato para que o corpo da anciã fosse localizado nos becos da comunidade. A mulher foi identificada apenas por “Dona Toinha” e não teria envolvimento com crimes.





Há suspeitas de que os bandidos de uma facção invadiram a favela na tentativa de tomar o território da quadrilha rival e como não encontraram os inimigos, mataram o primeiro morador que encontraram pela frente. O corpo de “Dona Toinha” foi removido para a Coordenadoria de Medicina Legal (Comel) da Perícia Forense do Ceará (Pefoce). Policiais de plantão no 9º DP (Dunas) e da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) iniciaram investigações de campo para tentar identificar e capturar os atiradores.





Plantão quente





Nas últimas 24 horas, ao menos oito pessoas foram assassinadas na Grande Fortaleza, nos bairros Praia do Futuro (favela do Caroço), Elleri (Rua Zuíla Gadelha), Parque Manibura (Avenida Edilson Brasil Soares), Vila Velha (Rua Santa Cecília), Monte Castelo, além de Caucaia (Conjunto Araturi), Maranguape (Bairro Mororó) e Itaitinga.





No Interior, foram registrados quatro assassinatos nas cidades de Trairi (Interior Norte), Limoeiro do Norte (bairro Luiz Alves), Mombaça e Saboeiro (no Interior Sul).





Em Fortaleza, um homem que dirigia seu veículo foi perseguido por dois bandidos que trafegavam em uma motocicleta na Avenida Edilson Brasil Soares, no Parque Manibura. Ele tentou fugir dos assassinos, mas acabou sendo alcançado e executado com vários tiros. O crime ocorreu por volta de 21 horas desta segunda-feira.





No Conjunto Araturi, em Caucaia, um estudante foi morto, a tiros, logo no começo da manhã, quando seguia, fardado, para a escola. Dois jovens suspeitos de praticar o assassinato foram detidos por uma patrulha do Batalhão Raio/Caucaia e levados para a delegacia do 18º DP (Jurema).





Também na manhã de ontem, um ex-presidiário conhecido pelo apelido de “Zé do Coco”, foi assassinado, a tiros, em Maranguape, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). A vítima sofreu uma emboscada nas proximidades do presídio, no bairro Mororó.





No Sertão





Em Limoeiro do Norte, na região do Vale do Jaguaribe (a 203Km de Fortaleza), um assassinato foi registrado na noite passada. Um homem identificado apenas por “Erbinho”, foi morto, a tiros, nas proximidades do “Bar do Amaral”, no bairro Luiz Alves. Os suspeitos fugiram de moto.





Em Saboeiro (a 456Km de Fortaleza), um jovem de 20 anos foi morto, a tiros, na noite desta segunda-feira. Jackson Mateus dos Santos estava sentado na calçada de suaresidência, por volta de 21h50, quando foi surpreendido por dois homens numa moto. EWle revebeu vários tiros à queima-roupa e morreu quando era atendido na Emergência do hospital daquele Município.





Em Mombaça (a 293Km de Fortaleza), um rapaz foi assassinado na tarde desta segunda. A vítima foi identificada como Damião Alves da Silva. A Polícia não informou mais detalhes do crime.





Saiba os locais dos últimos homicídios ocorridos no Ceará (em 24 horas)





FORTALEZA/CAPITAL





1 – Elleri (Rua Zuíla Gadelha) – bala/masculino





2 – Vila Velha (Rua Santa Cecília) – bala/masculino





3 – Monte Castelo – bala/masculino





4 – Parque Manibura (Av. Edilson Brasil Soares) – bala/masculino





5 – Praia do Futuro (Avenida Dioguinho/Favela do Caroço) – bala/feminino





REGIÃO METROPOLITANA





6 – Caucaia (Conjunto Araturi) – bala/masculino





7 – Maranguape (Bairro Mororó) – bala/masculino





8 – Itaitinga (achado/bala) – masculino





INTERIOR NORTE





9 – Trairi





INTERIOR SUL





10 – Limoeiro do Norte (Bairro Luiz Alves)





11 – Saboeiro (Centro/Sede)





12 – Mombaça





(Fernando Ribeiro)