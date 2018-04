Bandidos morrem em confronto com policiais do Cotar na cidade de Quixadá

Dois homens que seriam traficantes de drogas e eram procurados pela Justiça, morreram e um terceiro ficou ferido durante um confronto armado com a Polícia Militar, no começo da manhã desta quinta-feira (19), na cidade de Quixadá, no Sertão Central (a 154Km de Fortaleza).





O tiroteio ocorreu logo cedo da manhã, por volta de 6 horas, quando uma patrulha do Comando Tático Rural (Cotar), do Batalhão de Polícia de Choque (BPChoque), foi designada para cumprir mandados de prisão contra suspeitos de envolvimento como o tráfico de drogas e outros crimes na periferia de Quixadá. O endereço foi cercado, mas o os criminosos decidiram tentar uma fuga e a alternativa que encontraram foi enfrentar os PMs na bala.





Na troca de tiros, na Rua Neo Martins, no bairro Campo Velho, três suspeitos foram baleados e levados pela própria Polícia, para o Hospital Doutor Eudásio Barroso. No entanto, dois deles acabaram morrendo quando eram encaminhados ao setor de Emergência. Eles foram identificados apenas pelos apelidos de “Neném” e “Sandy”. O terceiro ferido permanece no hospital com escolta policial.





Armas que foram usadas pelos criminosos no confronto com os policiais militares estão apreendidas pela PM e foram entregues na Delegacia Regional de Polícia Civil de Quixadá, onde deverá ser feito o flagrante do terceiro suspeito. Neste momento, os policiais do Cotar prestam depoimento na DP e, em seguida, serão liberados.





Outro crime





Também na manhã desta quinta-feira (19), um crime de morte por motivos passionais aconteceu em Quixadá. O fato aconteceu ainda na madrugada, por volta de 2h30, em uma residência na Rua Francisco Galdino, no bairro Monte Alegre. Armado com uma faca, um estudante de 19 anos de idade assassinou o atual namorada de sua ex-esposa. A mulher também ficou ferida.





Os nomes dos envolvidos no crime não foram revelados. O acusado do crime está foragido e a mulher foi encaminhada ao Hospital Doutor Eudásio Barroso. Já o corpo da vítima foi periciado no local e encaminhado ao Núcleo da Perícia Forense do Ceará (Pefoce) de Quixeramobim. (Fernando Ribeiro)