DENÚNCIA: SOBRAL ABANDONADA!

"Boa tarde!





Venho através dessa denuncia pela 4 vez mostrar o abandono com que se encontra a Rua Francisco Glauber de Lima, no Bairro Rosário de Fátima, por conta do descaso da prefeitura e a irresponsabilidade por conta de quem projetou o condomínio Living Space toda a água pluvial sai do referido condomínio e vai para a Rua de trás danificando e causando transtornos para os moradores, todos os canos do Saae estão expostos devido as ligações de água e esgoto que são cobertas somente com areia e pedra a água já levou tudo, deixando na iminência de quebra dos canos, alem das crateras que ficam na rua. Alo MPU, façam algo pela sociedade pois a prefeitura e muito menos os donos não estão nem ai para a população."