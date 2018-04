Cabo da PM é preso por emprestar arma para namorado

Policiais da Força Tática do 8º Batalhão de Altos realizaram a prisão de dois jovens acusados de realizar um assalto na cidade de Alto Longá. Com a dupla, a polícia encontrou uma arma .40 de uso exclusivo da Polícia Militar e um veículo que pertence ao cabo Erivan, da PM do Piauí. As vítimas relatam que os bandidos agiram com muita violência.

Dupla foi presa acusada de assaltos (Crédito: Reprodução)

“Chegou uma mulher primeiro perguntando se eu estava em casa e minha avó disse que eu estava dormindo, ela se passou por minha namorada e fez a cabeça da minha avó até ela me chamar, fui na porta e já fui abrindo, minha avó disse que não era para eu abrir, aí eu falei que ia abrir porque não estava devendo para ninguém. Na hora que eu abri a mulher correu para dentro do carro e os caras já foram entrando, entrou primeiro só um cara e depois chamou mais dois. Entraram armados, colocando arma na cabeça de todo mundo e disseram que queriam tudo, moto, dinheiro, celulares, queriam levar até minha irmã, mas minha avó não deixou”, disse.

Cabo da PM foi preso (Crédito: Reprodução)

A avó da vítima também relatou o caso. “Bateram na porta, eu perguntei quem era, ela disse que era a Gabriela, perguntando pelo meu neto dizendo que era a namorada dele, que queria falar com ele, eu só olhei pela janela, chamei ele e ele já foi abrindo a porta , aí a menina voltou para o carro e eles entraram dentro de casa roubando tudo”, afirmou.

Em depoimento, os criminosos revelaram que foram contratados pelo cabo Erivan para resgatar uma arma que ele teria dado ao namorado. O advogado do cabo, Dr. Marcos Vinícius, disse que seu cliente é inocente, mas assumiu a relação homoafetiva.

“Ele disse que as pessoas pediram emprestado o carro dele, assumiu que são amigos dele, dentro do carro dele tinha a pistola e essas pessoas realizaram o assalto, invadiram a casa de um desafeto, bateram nele, mas que ele mesmo não sabia de nada. Essa informação não é verdade, ele reconhece que tem um relacionamento com o rapaz, mas não sabia que ele ia fazer o assalto”, declarou o advogado.





O cabo foi levado para o presídio militar.





Fonte: Meio Norte