CAMOCIM: ADOLESCENTE DESAPARECE NO MAR APÓS SALTAR DO PÍER

Um adolescente de 13 anos desapareceu após ter saltado do módulo flutuante do Píer Marcus Aguiar, em Camocim.





José Inácio do Nascimento estava na companhia de amigos. Ele cursa o 8º ano na Escola Natália Albuquerque. O fato ocorreu na tarde desta segunda-feira (09).





Segundo o Tenente Pessoa, da Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros de Sobral foi acionado. Ainda segundo ele, José Inácio estava brincando com seus amigos no módulo flutuante, quando acabou escorregando e caindo no mar.





Um dos colegas ainda teria saltado na tentativa de salvá-lo, mas desistiu após sentir fortes câimbras. De acordo com informações obtidas pelo blog, no momento do acidente não havia Guarda-Vidas no píer.





Um fator dificultador nas buscas é o fato da maré estar vazando até às 17:57h. Nessa situação, a forte correnteza, impulsionada pela força do Rio Coreaú, com grande vazão após as fortes chuvas ocorridas em sua cabeceira, segue em direção à entrada da barra, chegando ao mar aberto.





Fonte: Tadeu Nogueira

Foto: Arquivo