CAMOCIM-CE: POLICIAL MILITAR SOFRE GRAVE ACIDENTE DE TRÂNSITO PRÓXIMO A AABB

Um policial militar sofreu um grave acidente de trânsito durante a manhã desta sexta-feira, 20, aqui na cidade de Camocim. Era por volta das 05h30 da manhã quando uma pessoa ligou para o 190 informando que havia uma pessoa caída no chão com uma moto de lado nas proximidades da AABB de Camocim. Para o local foi enviada uma patrulha do Ronda que ao chegar logo reconheceu a vítima, trata-se do Cabo Pereira, policial militar lotado na 3ªCia do 3ºBPM e que atualmente trabalha destacado em Barroquinha.





Consciente, o policial repassou para os companheiros do Ronda que trafegava em velocidade normal pelas proximidades da AABB quando ao passar por um trecho de calçamento esburacado e com pedras soltas, o mesmo perdeu o controle da moto, caiu e bateu forte com a cabeça no calçamento. Os próprios policiais socorreram o militar até a UPA 24h, local onde foi constatado que a vítima sofreu um corte profundo do lado esquerdo da fronte e uma pancada muito forte acima do nariz. A médica plantonista avaliou e situação do policial e suspeitou de traumatismo craniano, decidindo então transferi-lo para a Santa Casa de Sobral.





Do blog: Um bom policial e respeitado cidadão. Que Deus restabeleça a saúde do nosso companheiro Cb Pereira.





Fonte: Camocim Polícia 24h