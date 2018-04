No último sábado (31), o Prefeito Carlos Roner entregou aos universitários do Distrito de Araquém um ônibus novo para o transporte até as universidades!





"Sabemos que para construir uma nova história é preciso se preocupar em proporcionar mais oportunidades para nossas crianças e nossos jovens e é assim que estamos fazendo", afirmou Carlos Roner.