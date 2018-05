CARLOS RONER PARTICIPA DO LANÇAMENTO DO PROGRAMA "NEM 1 ALUNO FORA DA ESCOLA"

O Prefeito Carlos Roner e a equipe da Secretaria de Educação participaram na última segunda-feira (23), do lançamento do Programa "Nem 1 Aluno Fora da Escola", que tem o objetivo de garantir acesso e permanência de todas as crianças e jovens de 4 a 17 anos na escola. Na oportunidade foi assinado um Termo de Compromisso com o Governador Camilo Santana e o Prefeito Roner, firmando a parceria para o combate da evasão escolar. Mais uma grande conquista para a educação do município de Coreaú.

