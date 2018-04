CARNIFICINA: Mais um fim de semana violento deixa 40 pessoas assassinadas no Ceará

Quarenta pessoas foram assassinadas no Ceará no fim de semana. Entre a última sexta-feira (13) e o começo da madrugada desta segunda (15), foram registrados nove homicídios em Fortaleza, 12 na Região Metropolitana, 11 no Interior Norte e mais oito casos no Interior Sul. Entre as vítimas da violência estão quatro mulheres, todas mortas a tiros.





Na Capital, nove assassinatos ocorreram nos seguintes bairros: Bom Jardim, Quintino Cunha, Joaquim Távora, Canindezinho, Barra do Ceará (comunidade Goiabeiras), Vicente Pinzón, Damas, Presidente Vargas e Cais do Porto.





Na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), foram registrados 12 assassinatos nos seguintes Municípios: Caucaia (4 casos), Maracanaú (3), Pacajus (3), Cascavel e Pacatuba.





No Interior Norte, 11 Crimes Violentos, Letais e Intencionais (CVLIs) ocorreram no período do fim de semana, nos seguintes Municípios: Pentecoste (3 mortos), Boa Viagem (duplo homicídio), Ubajara, São Luís do Curu, Itapipoca, Varjota, Granja e Sobral.





No Interior Sul, foram oito pessoas mortas em Senador Pompeu, Beberibe, Antonina do Norte, Potengi, Iguatu, Pedra Branca, Aracati e Quixeré.





Mulheres





Quatro mulheres foram assassinadas no fim de semana. O primeiro caso ocorreu ainda no começo da manhã de domingo (15), quando o corpo de uma mulher foi localizado em matagal às margens do Anel Viário, próximo ao Centro de Abastecimento (Ceasa), no Município de Maracanaú. A vítima apresentava marcas de violência e não foi, ainda, identificada.





Logo em seguida, a Polícia foi acionada para um caso de duplo assassinato no Município de Caucaia(RMF). Dentro de uma casa de veraneio abandonada, na Praia de Iparana, foram encontrados os corpos de um homem e uma mulher. A equipe da Perícia Forense (Pefoce) comprovou que ambos foram executados sumariamente com tiros na cabeça. As vítimas também não foram, ainda, identificadas.





No começo da tarde, um casal foi seqüestrado em sua residência, no bairro Henrique Jorge, em Fortaleza. Os reféns foram colocados no porta-malas de um carro e levados até a localidade de Caraussanga, nas margens da BR-020, em Caucaia. Ali, os criminosos tentaram executar o casal. O homem (identidade não revelada), mesmo baleado na virilha, conseguiu fugir depois de travar uma luta corporal como os criminosos e se escondeu no matagal até a fuga dos seqüestradores. Já a companheira dele acabou sendo executada, sendo identificada pela Polícia Militar como Francisca Cláudia dos Santos da Luz, 36 anos.





Por volta de 19h30min, uma mulher foi assassinada, a tiros, no bairro Cais do Porto, na zona Leste de Fortaleza (Grande Mucuripe). Segundo as primeiras informações colhidas pela Polícia Militar no local do crime, a vítima se chamava Ana Cláudia, era garota de programa e usuária de drogas. Há suspeitas de que o assassinato tenha sido ordenado por traficantes da área. (Blog Fernando Ribeiro)