CASAL DE ASSALTANTES ATACA EM FRENTE AO HOSPITALREGIONAL

Veja mais sobre:

Casal de assaltantes armado com uma faca abordaram uma pessoa na manhã de hoje, por volta das 6h03, em frente ao Hospital Regional. Ameaçando de morte e exigindo a bolsa da vítima. Os ladrões levaram a bolsa e seguiram pela contramão.Vale ressaltar que nos arredores do Hospital Regional estão ocorrendo diversos crimes, no mês de março um ônibus de estudantes do interior foi assaltado e também teve uma tentativa de assalto a uma senhora.Segundo informações essa dupla já vem praticando outros crimes na região. Se você conhece os indivíduos ligue para o número 190 e denuncie sem precisar se identificar, pois você pode ser a próxima vítima.