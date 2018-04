Casal é assassinado a tiros em barraca de praia, em Caucaia

Após o crime, os suspeitos fugiram. As vítimas ainda não foram identificadas.

Dois corpos foram encontrados, na manhã deste domingo (15), em uma barraca de praia, localizada na Praia de Iparana, no Município de Caucaia, na Área Integrada de Segurança (AIS) 11.





Equipes da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas e constataram que nos dois corpos havia ferimentos à bala. As vítimas ainda não foram identificadas. Conforme levantamentos, o imóvel do crime estava desativado.





De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), os corpos foram levados para a sede da Pefoce, em Fortaleza, onde serão submetidos a exames periciais. A Polícia Civil investigará o crime no intuito de descobrir a autoria e realizar a prisão dos suspeitos. (Diário do Nordeste)