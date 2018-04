Ceará tem 7 concursos com inscrições abertas; salários até R$ 13,7 mil

Governo do Estado deve lançar três novos concursos até agosto com mais 2.895 oportunidades.

A Prefeitura de Fortaleza traz 2.647 vagas nos níveis Fundamental, Médio e Superior com inscrições até 6 de maio. As remunerações, com insalubridade, variam de R$ 1.102,69 a R$ 9.817,37. As vagas ofertadas são para 21 cargos, entre eles: Técnico de Enfermagem; Assistente Social; Bioquímico; Educador Físico; Enfermeiro; Farmacêutico; Fisioterapeuta; Fonoaudiólogo; Médico; Nutricionista; Psicólogo e Terapeuta Ocupacional.





2. UECE: 149 vagas temporárias até R$ 5,2 mil





A Universidade Estadual do Ceará (Uece) lançou edital do processo seletivo com 149 vagas para professores Substituto e Temporário. As inscrições seguem até 2 de maio. Com jornadas de trabalho de 20 a 40 horas semanais, os profissionais aprovados no certame irão receber remunerações até R$ 5.252,47, conforme grau de titulação. As oportunidades serão para os centros da Uece presentes em Fortaleza, Iguatu, Crateús, Mombaça, Tauá, Itapipoca, Limoeiro do Norte e Quixadá.





O edital atende demanda de 19 cursos. São eles: Administração, Artes Visuais, Ciências Biológicas, Ciências Contábeis, Ciências Sociais, Computação, Enfermagem, Filosofia, Física, Geografia, História, Letras, Matemática, Medicina, Medicina Veterinária, Pedagogia, Psicologia, Química e Serviço Social.





3. FUNCEME: edital com 40 vagas até R$ 3,4 mil





A Fundação de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) publicou o edital do concurso com 40 vagas para pesquisador e analista de suporte. Todas as oportunidade exigem nível superior. Das 40 vagas, 35 são para o cargo de pesquisador, sendo divididas em cinco especialidades: Recursos Ambientais, Recursos Hídricos, Meteorologia, Monitoramento e Informática. As cinco vagas restantes são para o cargo de analista, com oportunidade para graduados em Ciências Contábeis e Administração.





Todas as vagas têm jornada de trabalho de 40 horas semanais. O salário, tanto para o cargo de pesquisador quanto para o de analista, é de R$ 3.440, podendo chegar a R$ 7.924 no final da carreira.





4. EUSÉBIO: 61 vagas para agentes de Saúde e Endemias





O concurso da Prefeitura Municipal de Eusébio com validade por dois anos para os cargos de Agente Comunitário de Saúde (33) e Agente de Combate às Endemias (28). A remuneração é no valor de R$ 1.230,41. O profissional deve cumprir carga horária de 40h semanais.





As inscrições seguem até 5 de maio e prova está prevista para 27 de maio.









5. SOBRAL: salários até R$ 13,7 mil





A Prefeitura de Sobral está com 124 vagas em cargos de nível superior, além de formar cadastro reserva. Os salários variam de R$ 2.396,06 a R$ 13.778,08.





Há oportunidades para analista de infraestrutura nas áreas de Arquitetura e Urbanismo (3), Engenharia Civil (10), Engenharia Elétrica (1) e Engenharia Mecânica (1); analista de políticas públicas sociais (62); auditor de controle interno nas áreas de auditoria em obras públicas (1), auditoria em tecnologia da informação (1) e auditoria governamental (2); auditor fiscal de tributos municipais (6); enfermeiro (27); e fiscal de urbanismo e meio ambiente (10).









6. CAMPOS SALES: 249 vagas imediatas





A seleção visa o preenchimento de 249 vagas imediatas, além de 753 para formação de cadastro reserva (CR) para eventuais oportunidades. Aqueles que têm o ensino fundamental completo podem se inscrever para as funções de motorista categoria "B" (8 vagas) e motorista categoria "D" (11).





O salário inicial é de R$ 954 e as inscrições são até 29 de abril.









7. ITAREMA: edital para 202 novos profissionais





Seguem até 13 de maio as inscrições para o concurso público da Prefeitura de Itarema, que busca a contratação de 202 novos profissionais. Dentro deste total de funções, existem vagas reservadas à pessoas que se enquadrem nos requisitos estabelecidos pelo edital.





Assim que assumirem as funções, estes profissionais deverão atuar em jornadas de 20h a 40h por semana, com remunerações que variam de R$ 954,00 a R$ 7.700,00 ao mês.









PROVÁVEIS SELEÇÕES





Três novos editais devem sair até agosto: Secult, Seduc e Ematerce





Em junho, será a vez da Secretaria da Cultura do Ceará (Secult) lançar edital para preencher 132 vagas. Não foram revelados muitos detalhes sobre o processo seletivo. Alguns dos cargos do concurso serão para as áreas de Arquitetura, Administração, Audiovisual, Artes Cênicas, Biblioteconomia, Contabilidade, Direito, Economia, Engenharia, História, Letras, Mídias Digitais, Museologia, Música e Pedagogia.





Outro concurso com previsão para junho é o da Secretaria Estadual de Educação (Seduc). O órgão é o que planeja abrir o maior número de vagas: serão 2.500 vagas para professores, em diversas áreas de atuação. A distribuição das oportunidades pelas especialidades ainda deverá ser confirmada, mas os interessados devem ficar de sobreaviso. O último concurso para a Seduc ocorreu em 2009.