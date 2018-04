César Wagner mostra a FHC que investir na Segurança com achismo não gera resultados

Ex-superintendente da Polícia Civil participou de debate com o deputado estadual Fernando Hugo Colares que defendia o governador Camilo Santana.





O delegado César Wagner, ex-superintendente da Polícia Civil no Ceará, participou ontem (24) de debate com o deputado estadual Fernando Hugo Colares (PP) sobre Segurança Pública na TV União.





O parlamentar teve de ouvir que o governador Camilo Santana (PT) colocou muito dinheiro na área, mas de forma errada. Ou seja, trocando em miúdo, é como se nenhum investimento tivesse sido feito, porque não houve resultados.





Basta ver o caos na Segurança em que se encontra o Estado.





Confira trecho da fala de César Wagner:

Em tempo





Fernando Hugo chegou a dizer que andaria nu caso alguém mostrasse governador mais atuante na Segurança que Camilo Santana.





No debate, César Wagner provou que o petista jogou dinheiro no ralo e não resolveu a mínima parte do problema que assola os cearenses.





Fernando Hugo falou besteira e agora terá de andar pelado na praça da Messejana. Ninguém quer ver a cena, mas promessa é promessa, principalmente em ano de eleição.





Compromisso de Fernando Hugo:

Fonte: Cearanews7