Ciro perde controle e agride comunicador que pergunta sobre sequestro de Lula; vídeo

O presidenciável Ciro Gomes (PDT) perdeu a cabeça de novo na noite de ontem (9) no Fórum da Liberdade, que acontece em Porto Alegre. Ao ser questionado pelo youtuber Arthur do Val, do canal “Mamãe, falei”, ligado ao Movimento Brasil Livre, foi agredido pelo FG ao provocá-lo com duas perguntas.





Arthur quis saber como estavam os preparativos de Ciro para sequestrar Lula. Ele também questionou se o pedetista achava certo receber a turma do Sergio Moro na bala. As duas falas foram ditas pelo Ferreira Gomes em outras ocasiões.





Ciro ao ouvir as perguntas perdeu a cabeça e deu dois tapas na nuca de Arthur.





