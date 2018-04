Colaboradoras do UNINTA recebem atendimentos terapêuticos

Na tarde da sexta-feira (06) o curso de Educação Física do Centro Universitário Inta (UNINTA), coordenado pelo Prof. Esp. Laércio Coutinho, realizou uma intervenção de miofascial e alongamentos com atendimentos terapêuticos para as secretárias dos setores de Carreiras da Saúde e Secretaria Geral do UNINTA. A ação faz parte da disciplina de Saúde Coletiva, ministrada pela Prof. Andreia Pagani e teve apoio da Pró-Reitora de Carreiras da Saúde (PROCARES), Prof. Me. Michele Alves.





De acordo com a Prof. Andreia Pagani, o objetivo da intervenção é melhorar as dores musculares das colaboradoras da instituição. “O evento foi uma intervenção em saúde coletiva tendo como foco a saúde do trabalhador, especialmente das secretárias, que possuem um conjunto de questões referentes a dores musculares, dores de cabeça, dores nos ombros e na coluna. Então, nós procuramos responder essa demanda real das colaboradoras do UNINTA”, colocou.





Ainda segundo a Prof. Andreia Pagani, a ação serve para realinhar o corpo e a postura das secretárias. Cada estudante da disciplina ficou responsável por atender as colaboradoras de acordo com as necessidades individuais.