Comerciante reage a assalto, tira arma de bandido, mata um e fere outro

Ele conseguiu tirar a arma de sua cabeça e atingiu os dois suspeitos; as vítimas não ficaram feridas.

Um comerciante de 43 anos reagiu a um assalto em Lucas do Rio Verde (332 km de Cuiabá) no fim da noite dessa quinta-feira (19), conseguiu tirar a arma de um dos assaltantes (que estava em sua cabeça), matou um deles e deixou o outro ferido.





O caso aconteceu em um comércio de embutidos no Bairro Jardim das Palmeiras, em Lucas do Rio Verde.





A Polícia Militar foi acionada via 190 por pessoas que passavam pela Avenida Angelo Antônio Dall Alba, onde estava acontecendo o assalto.





Os policias estavam a duas quadras do comércio e se direcionaram para lá. Já bem próximo ouviram um barulho de tiro no interior da loja.





Conforme o boletim de ocorrência, os policiais entraram no local e encontraram os suspeitos caídos no chão sujos de sangue.





Uma das vítimas, o homem de 43 anos, contou aos policiais que estava fechando a porta do estabelecimento quando foi surpreendido por dois suspeitos, ambos armados, que anunciaram o assalto.





A vítima disse que eles estavam muito agressivos e apontavam as armas em direção à cabeça da sua esposa, dizendo que queriam o cofre, senão a mesma morreria.





O marido disse que tentou acalmá-los pedindo que levassem tudo que quisessem, mas os deixassem livres, no entanto os suspeitos continuavam exaltados.





Um dos suspeitos levou a esposa do comerciante para procurar o cofre e o outro ficou com a arma na cabeça do marido. Em um momento de descuido do assaltante, o comerciante entrou em luta corporal com ele, conseguiu desarmá-lo e atirou no suspeito.





Nesse momento, o outro assaltante saiu de dentro do comércio armado, mirou na direção do comerciante e atirou, porém, a arma falhou. Temendo um novo disparo, a vítima atirou contra o suspeito, o atingindo no abdômen.





Os suspeitos correram para os fundos do local. Nesse momento a Polícia Militar chegou e os encontrou caídos no chão, assim como as armas do crime.





O Corpo de Bombeiros foi acionado, fizeram os primeiros atendimentos aos suspeitos e os encaminharam ao Hospital São Lucas. Porém, um dos suspeitos, Douglas Hanchuk, 24 anos, não resistiu ao ferimento e morreu.





As armas foram apreendidas. O outro suspeito, de 21 anos, realizou uma cirurgia e precisou ficar no hospital sob cuidados médicos.





Os dois serão indiciados por roubo, porte ilegal de arma, adulteração, ameaça e lesão corporal. (Metrópoles)