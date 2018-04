COMUNICADO DO SAAE

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sobral (SAAE) informa que foram concluídos, às 23h30min de segunda-feira (16/04), os reparos na adutora de 250mm que abastece os bairros Residencial Nova Caiçara e Renato Parente. O bombeamento já está em funcionamento e a distribuição de água está sendo regularizada gradativamente, inclusive nas áreas mais elevadas.





O rompimento da adutora ocorreu no final da tarde dessa segunda-feira, causado por uma escavadeira da construtora que realiza obras de revitalização da lagoa do bairro Cidade Dr. José Euclides (Terrenos Novos). A empresa apoiou a equipe do SAAE, com maquinário e servidores, possibilitando a recuperação da adutora ainda durante a noite.





O SAAE pede a compreensão dos moradores e destaca que trabalha para garantir água para todos os moradores de Sobral com regularidade, qualidade e segurança.