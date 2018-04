COMUNICADO SAAE

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sobral (SAAE) informa, através da Gerência de Água, que foi paralisado no sábado (21/04) o abastecimento dos bairros Dom Expedito, Distrito Industrial, Cohab I, Cohab II, Sinhá Sabóia e do distrito de Caioca, em virtude de um vazamento entre a ponte Othon de Alencar e a Estação do VLT.





Os reparos foram realizados de 8h às 17h. Depois deste horário, teve início o bombeamento para os locais atingidos. A distribuição de água está sendo regularizada gradativamente. Como o sistema funciona por pressão, a água chega mais rápido nas regiões centrais e só depois nas áreas mais elevadas.





O SAAE trabalha para garantir água para todos os moradores de Sobral com regularidade, qualidade e segurança.





Para reclamações, solicitações, sugestões ou esclarecimentos, a população pode entrar em contato com o SAAE pelos canais de atendimento: 0800.283.0195 - (88) 3677-9130 – www.saaesobral.com.br