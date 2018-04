O Vapt Vupt informa que, conforme o Decreto nº 32.602, de 20 de abril de 2018, o Estado do Ceará estabeleceu ponto facultativo na segunda-feira (30/04), que antecede o feriado nacional do Dia Mundial do Trabalho (01/05). Portanto, o horário de funcionamento durante esta semana (23 a 27/04) será estendido de 8h às 18h. As atividades serão retomadas normalmente no dia 02/05 (quarta-feira), das 8h às 17h.

