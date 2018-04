Conheça as cidades que têm a menor e a maior taxas de homicídios do país; vídeo

O concurso 2.035 da Mega-Sena, realizado na noite deste sábado (28) em Aparecida do Taboado (MS), não teve nenhum apostador. O prêmio acumulou e o próximo sorteio (2.036) será na quarta-feira (2) com valor estimado em R$ 20 milhões.





As dezenas sorteadas foram: 30 - 35 - 36 - 38 - 49 - 52.





A quina teve 37 apostas ganhadoras; cada um receberá R$ 58.611,61. Outros 2.668 apostas acertaram a quadra; cada uma levará R$ 1.161,18.





As apostas podem ser feitas até as 19h (de Brasília) do dia do sorteio, em qualquer lotérica do país. A aposta mínima custa R$ 3,50.





A CAixa Econômica Federal explica que a probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada. Para a aposta simples, com apenas seis dezenas, com preço de R$ 3,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 50.063.86.