Corpo de Bombeiros em Sobral celebra 45 anos de serviços à população

O Corpo de Bombeiros Militar de Sobral comemora 45 anos de existência e, para celebrar a data, o Comandante da 1ª Seção de Bombeiros do 3º Grupamento do Corpo de Bombeiros de Sobral, Major Moraes, convida a população sobralense para a solenidade alusiva à data comemorativa.





A solenidade ocorrerá na próxima quarta-feira (4), a partir das 15h30, na sede do 3º grupamento de Bombeiros, situado na Rua Geraldo Rangel, 500 – no Bairro Betânia.





Na ocasião, autoridades civis e militares receberão comendas comemorativas e condecorações pela dedicação e profissionalismo prestados a Corporação, bem como, pelos relevantes serviços prestados ao Corpo de Bombeiros Militar de Sobral.





O 3º Grupamento de Bombeiros é responsável por atender ocorrências das 56 cidades na região Norte, seja no combate a incêndio e no resgate avançado de vida, como nos projetos sociais com jovens e idosos.









Corpo de Bombeiros

Rua Geraldo Rangel, 500 - Betânia Sobral- Zona Norte

Telefones: (88) 3677.4663