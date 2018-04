CRIMINOSOS RENDEM 3 ÔNIBUS ESCOLARES E ASSALTAM DE UMA VEZ MAIS DE 100 ALUNOS

Nesta semana, um arrastão causou medo e pânico para motorista e passageiros de três veículo escolares no município de Ocara.

Na noite da última terça-feira (10), por volta das 18h30, um grupo formado por quatro bandidos rendeu dois ônibus escolar que retornavam da sede do município Ocara, com aproximadamente 120 alunos do ensino médio.





Durante a ação, o grupo armado forçou a parada dos motoristas, e levou celulares, pequenas quantias em dinheiro e outros objetos pessoais.





Segundo informações dos populares que presenciaram a agressão, um terceiro ônibus do Ensino Fundamental também foi rendimento pelos meliantes.





Além dos três ônibus escolares, a quadrilha também rendeu e subtraiu valores e objetos de dois motoqueiros e do motorista de uma S10 que passavam no local.





Conforme os populares, o crime aconteceu próximo a localidade de Jurema dos Vieiras.





Os moradores reclamam da falta de segurança e do baixo efetivo policial, reivindicam ainda que a prefeita se mobilize em busca de reforço.





Fonte: Revista Central