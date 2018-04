Cuidar da saúde das pessoas é o foco da Semana Interna de Prevenção de Acidentes da Grendene em Sobral - XXV SIPAT

Cuidar da saúde, segurança e desenvolvimento das pessoas está no DNA da Grendene desde a sua fundação há 47 anos. Com esse espírito, no dia 16/04/2018, a Grendene abriu, em Sobral, sua XXV SIPAT – Semana Interna de Prevenção de Acidentes no Trabalho.

Na verdade, a semana é dupla. Serão quinze dias de programação com o objetivo de envolver, sensibilizar e conscientizar todos os colaboradores de todas as oito fábricas em todos os seus setores e turnos, contribuindo para uma empresa ainda mais segura. O período escolhido para a realização da SIPAT é oportuno, pois coincide com o movimento nacional ABRIL VERDE em prol de uma cultura permanente de prevenção de acidentes no trabalho, no trânsito e contra doenças ocupacionais.

O foco da SIPAT é estimular atitudes prevencionistas com o tema Comportamento Seguro: “Eu cuido de você e você cuida de mim”. A programação traz diversas atividades nos três turnos, dentre elas, apresentações teatrais, atividades educativas e palestrantes como o montanhista Rosier Alexandre, que abordará o tema “Escale o seu Everest com Segurança”, e Prof. Vicente Pinto – Pós-Doutor em várias universidades da Europa e Brasil nas áreas de bioquímica e saúde coletiva – apresentando sua pesquisa sobre comportamento no trânsito para motociclistas.





A abertura da SIPAT contou com a presença de 1.100 pessoas que lotaram as duas seções do novo Espaço de Eventos da empresa. Os eventos levam aos mais 14 mil colaboradores de Sobral, bem como os 20 mil colaboradores da Grendene em todo o País, a mensagem da empresa de cuidado com as pessoas, de reflexão e ação sobre comportamento seguro, promovendo o respeito social em cada comunidade.