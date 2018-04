Curso de Enfermagem recebe visita de estudantes do Colégio Sant’Ana

Na manhã da quarta-feira (25), o Centro Universitário Inta (UNINTA) foi palco de uma ação do Colégio Sant’Ana, que contou com a participação de estudantes do ensino médio. Na ocasião, os visitantes foram recepcionados por professoras do Curso de Enfermagem, conheceram um pouco sobre a profissão, além de visitarem laboratórios, salas de aulas e o campus da instituição.





As professoras Dra. Lidyane Parente Arruda e Me. Hermínia Maria Sousa da Ponte falaram aos estudantes sobre a grade curricular do curso, áreas de atuação do enfermeiro, além de terem compartilhado também suas vivências acadêmicas e profissionais. Em seguida, a Diretora de Estágios, Profa. Me. Lourdes Claudênia Aguiar Vasconcelos, falou sobre as oportunidades que o UNINTA proporciona aos acadêmicos com os vários campos de estágios ofertados.





Para a professora Lydiane Parente, o momento é de grande relevância para as futuras escolhas dos estudantes. “A interação entre escola e universidade oportuniza uma escolha mais certa, mais real do que eles querem seguir na vida profissional. Além disso, reconhecer a profissão que quer seguir, é de fundamental importância para o sucesso dessa pessoa, para que ela tenha focos e metas a serem seguidas e construir um perfil profissional que o mercado de trabalho exige.”





O Coordenador do Ensino Médio do Colégio Sant’Ana, Prof. Auricélio Ferreira, acompanhou a visita e comentou sobre o motivo pelo qual o Curso de Enfermagem foi escolhido como destaque da programação. “O Curso de Enfermagem do UNINTA tem sido um curso que os nossos alunos têm optado com muita frequência, ou seja, muitos dos nossos alunos hoje estão ingressando no UNINTA através do seu processo seletivo”, explicou.





Ainda de acordo com o Prof. Auricélio, a atividade faz parte do projeto de profissões, que o colégio Santana realiza há 7 anos. “Esse projeto se renova a cada ano com modelagens diferentes. O curso contemplado esse ano foi o de Enfermagem, onde o critério é feito através de uma investigação de probabilidade com relação às demandas de pré-vestibular.”





A visita de estudantes secundaristas é uma prática recorrente do Centro Universitário Inta, que está inserido no programa “Uninta de Portas Abertas”. Para agendar as visitas os colégios devem entrar em contato com o setor de marketing da instituição através do e-mail: marketing@uninta.edu.br ou pelo telefone (88) 3112.3500. O contato também pode ser feito diretamente com os coordenadores de curso.