Delegado, advogado e detentos são investigados por suspeita de montar um esquema de corrupção

Um delegado da Polícia Civil, titular de uma das distritais da Capital; um advogado da área criminal e um detento recolhido em um dos presídios da Região Metropolitana de Fortaleza estão sendo investigados pelo Ministério Público Estadual (MPE), sob suspeita de terem montado um esquema criminoso de corrupção. Os três foram alvos nesta quarta-feira da “Operação Renault 34”, desencadeada pelo Núcleo de Investigação Criminal do MPE (Nuinc), em conjunto com a Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos da Segurança Pública e do Sistema Penitenciário do Estado do Ceará (CGD).





O delegado Romério Moreira de Almeida, titular do 34º DP (Seccional Centro), o ex-policial civil (escrivão) e advogado criminalista Hélio Nogueira Bernardino; e um detento identificado como Anderson Rodrigues da Costa, recolhido no Presídio do Carrapicho, em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), são investigados.





Buscas e afastamento





Na manhã de hoje (25), equipes da Controladoria Geral de Disciplina e do Ministério Público cumpriram mandados de busca e apreensão assinados pelo juiz de Direito, titular da 8ª Vara Criminal de Fortaleza, e fizeram uma varredura na residência do delegado e no seu gabinete, no 34º DP; na casa e no escritório do advogado; e também na cela do presídio onde o detento se encontra recolhido. O objetivo foi colher provas (inclusive com o confisco de telefones celulares) para fundamentar a investigação sobre corrupção.





O juiz determinou, ainda, o afastamento do delegado de suas funções pelo período de 60 dias, prazo em que serão analisadas as provas colhidas durante as buscas, bem como na realização de outros atos da investigação.