Delegado Romério Almeida é encontrado baleado em sua residência

Romério Almeida foi afastado de suas funções nesta quarta-feira (25), após operação do MPCE, que investiga esquema criminoso no DP.

O titular do 34º Distrito Policial (DP), delegado Romério Almeida, que foi afastado de suas funções na última quarta (25) por suspeita de corrupção, foi encontrado baleado em sua residência na manhã desta quinta-feira (26). Segundo informações preliminares, uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamada ao local e agora o Romério Almeida está no Instituto Dr. José Frota (IJF).





Em nota, a Polícia Civil confirmou a ocorrência e informou que o delegado Romério Almeida foi socorrido, consciente e orientado, para uma unidade de saúde, após sofrer duas lesões por arma de fogo. "As circunstâncias da ocorrência, registrada na residência do delegado, serão apuradas", diz.





Deflagrada na última quarta a Operação Renault 34, do Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) em parceria com a Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema Penitenciário do Estado (CGD), cumpriu mandados de busca e apreensão para investigar um suposto esquema criminoso envolvendo o delegado Romério Almeida, o advogado Hélio Nogueira Bernadino e o detento Anderson Rodrigues da Costa, preso na Unidade Prisional Desembargador Francisco Adalberto Barros de Oliveira Leal, conhecida como "Carrapicho", em Caucaia.





A reportagem apurou que a investigação flagrou, através de interceptações telefônicas autorizadas pela Justiça estadual, uma conversa entre o advogado e o traficante em que ambos negociavam a liberação de um veículo Renault Logan, que estava apreendido no pátio do 34º DP. Anderson pagaria R$ 1.500 para o advogado e R$ 1.500 para o delegado.









34º DP: delegada adjunta assume temporariamente





Romério Almeida foi afastado do cargo por 60 dias pelo juiz da 8ª Vara Criminal, Henrique Granja. Agora, no 34º DP, o delegado geral da Polícia Civil do Ceará, Everardo Lima da Silva, revelou que a delegada adjunta do distrito irá assumir a titularidade temporariamente.





"Tão logo a gente seja oficiado, vamos providenciar o afastamento (do Romério). A doutora Patrícia Aragão, que é a delegada adjunta, está assumindo, inicialmente de forma temporária, e a gente já está trabalhando para definir a situação: colocar outro delegado titular ou se é o caso da doutora Patrícia ficar como titular em definitivo. Competência e conduta para isso, a gente sabe que ela tem", destacou. (Diário do Nordeste)