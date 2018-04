Delegado Romério é transferido de hospital e a categoria se reúne em assembléia para protestar contra o MPE

O delegado de Polícia Civil, Romério Moreira de Almeida, que sofreu uma tentativa de suicídio na manhã desta quinta-feira (26), foi transferido, na noite de ontem, do Instituto Doutor José Frota (IJF-Centro) para um hospital particular. Ele estava sedado por orientação médica, mas não corre risco de morte. Na manhã de hoje, passará por novos exames para a possibilidade de retirada dos projéteis de pistola calibre 6.35 que estão alojadas no seu corpo.





Romério Almeida foi encontrado ferido em seu apartamento, no bairro Dionísio Torres, por volta de 9 horas. Ele estava sozinho em casa e a esposa ao retornar já o encontrou baleado. Ele teria disparado, ao menos, cinco vezes, com uma pistola. Ao ser socorrido, inicialmente, para o Hospital Gastroclínica (Avenida Santos Dumont), ele estava consciente. Em seguida, por indicação médica, foi transferido para o IJF-Centro.





Categoria





A Associação dos Delegados de Polícia do Ceará (Adepol) realiza, nesta manhã de sexta-feira (27), uma assembléia da categoria para definir a postura que a classe vai tomar oficialmente em razão do afastamento do delegado, fato que culminou na tentativa de suicídio do delegado Romério Almeida.