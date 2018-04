DEPUTADO FEDERAL MOSES RODRIGUES FALA SOBRE A LEI 13.606/2018, QUE AUTORIZA A LIQUIDAÇÃO E A RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS DE CRÉDITO RURAL

O evento aconteceu na manhã desta sexta-feira, dia 13, na cidade de Massapê. O encontro foi promovido pelo Banco do Nordeste (#BNB) e apresentou a Lei 13.606/2018, que autoriza a liquidação e a renegociação de dívidas de crédito rural contratadas até dezembro 2011. Ainda durante o evento, foi assinado o primeiro contrato da Zona Norte do Ceará, do programa de financiamento estudantil do Governo Federal (#FIES) com o banco.





O encontro reuniu o Presidente do Banco, Romildo Rolim, o superintendente, Jorge Bagdeve, o diretor de operações, Perpétuo Socorro, o prefeito de Massapê, Jacques Carneiro, além do Reitor do Centro Universitário Inta, Oscar Rodrigues Jr, e do Pró-Reitor Executivo, Daniel Rodrigues.

(O Sobralense)