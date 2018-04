Deputado Moses assegura recursos para a saúde de Potengi

Mais uma boa notícia para os cearenses. Dessa vez para os moradores do município de Potengi, no Sul do Estado. Nesta quinta-feira, 26, o Fundo Nacional de Saúde divulgou o empenho no valor de R$ 200 mil, referente à emenda individual de autoria do Deputado Federal Moses Rodrigues (MDB-CE), para a custeio da saúde do município.





O recurso atende a uma solicitação da Prefeita de Potengi, Alizandra Gomes. “A prefeita procurou nosso gabinete por causa de problemas na saúde pública do município de Potengi. Pediu nossa ajuda e nos prontificamos imediatamente. Assim poderemos amenizar as dificuldades e melhorar a qualidade de vida dos moradores da cidade.”, destacou Moses Rodrigues.





Desde o início de seu mandato o parlamentar cearense já destinou emendas, através de recurso de programação, para aquisição de consultório odontológico e ambulância, pavimentação e recuperação de estradas vicinais, além de recursos para as áreas de Agricultura e Turismo.