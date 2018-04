Deputado Moses garante recurso para Saúde de Baturité

A semana começa com uma boa notícia para os moradores do município serrano de Baturité. Nesta segunda-feira, 23, o Fundo Nacional de Saúde divulgou o empenho no valor de R$ 170 mil, referente à emenda individual de autoria do Deputado Federal Moses Rodrigues (MDB-CE), para a aquisição de equipamentos de saúde do município.





O recurso atende a uma solicitação do vice-prefeito de Baturité, Ivo Júnior. “O vice-prefeito nos procurou diante das dificuldades enfrentadas no município, e prontamente, destinei uma emenda para que fosse aplicada, amenizando assim os problemas sistema único de saúde de Baturité”, destacou Moses Rodrigues.





No ano passado, o parlamentar cearense destinou emendas, através de recurso de programação, para a aquisição de uma outra ambulância e de um gabinete odontológico, atendendo também a uma solicitação do vice-prefeito, Ivo Júnior.