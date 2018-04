Deputado Moses participa de inauguração de estrada em Viçosa do Ceará

No último domingo, 22, a convite do Prefeito de Viçosa do Ceará, Zé Firmino, o Deputado Federal Moses Rodrigues (MDB-CE) participou da inauguração da estrada que liga as localidades de Vila Juá dos Vieiras a Brejo dos Pachecos, no distrito de Padre Vieira. A construção da estrada atende a uma solicitação dos moradores da região.

Durante a inauguração, o parlamentar reforçou seu compromisso com o município e anunciou que recursos de programação no valor de R$ 12 milhões já foram empenhados para a pavimentação asfáltica da cidade. ”Desde que assumi uma cadeira na Câmara mantenho uma agenda de trabalho constante com o Prefeito Zé Firmino. Em nossas conversas, ele sempre demonstrou uma preocupação com a recuperação das estradas do município. Agora, estamos vendo o resultado desse trabalho”, destacou Moses Rodrigues.

De acordo com o prefeito, existe um projeto para recuperar todas as estradas, chegando 100% da manutenção e conservação para garantir a maior comodidade e trafegabilidade com segurança.