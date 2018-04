Deputado Moses Rodrigues participa nesta sexta (13) de Encontro com Produtores Rurais em Massapê

Nesta sexta-feira (13) o Deputado Federal Moses Rodrigues (MDB-CE) participa de encontro com Produtores Rurais no município de Massapê. O evento, que será promovido pelo Banco do Nordeste, vai apresentar a Lei 13.606/2018, que autoriza a liquidação e a renegociação de dívidas de crédito rural contratadas até dezembro 2011.





No local, acontecerá atendimento ao público, com emissão de boletos, das dívidas calculadas para renegociação ou liquidação no valor total. Nesse encontro produtores rurais de sete municípios serão beneficiados. São eles: *Forquilha, Groaíras, Massapê, Meruoca, Santana do Acarau, Senador Sá e Sobral. *





Ainda durante o evento, a agência de Sobral estará contratando financiamentos através do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE) para agricultura e pecuária no valor de R$ 650 mil.









Serviço





Local: Quadra da Escola Luis Carlos Magalhaes – Rua Amadeu Albuquerque, s/n Centro, Massapê





Horário: 08h30min às 12horas





Data: 13/04/2018