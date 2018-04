Dia Mundial de Conscientização do Autismo foi marcado por campanha no UNINTA

O curso de Medicina do Centro Universitário Inta (UNINTA), coordenado pelo Prof. Dr. Roger Carneiro, realizou na noite de segunda-feira (02) uma campanha de conscientização que abordou o tema “Autismo: Um Mundo de Alegria”. O evento aconteceu em alusão ao Dia Mundial de Conscientização do Autismo, anualmente comemorado em 02 de abril. O projeto faz parte das ações do grupo de Estudos e Pesquisas em Saúde Mental e Psiquiatria (GEPSES), coordenado pelo Prof. Dr. Mikkael Duarte dos Santos.





A programação do evento contou com a exposição fotográfica “Sob as Lentes da Alegria”, a apresentação do vídeo “Uma Sinfonia Diferente”, o 1º musical brasileiro estrelado por crianças e adolescentes autistas e foi finalizada com uma mesa redonda, que contou a psiquiatra da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE), Dr. Alice Aguiar.





De acordo com o coordenador do projeto, Prof. Dr. Mikkael Duarte dos Santos, autismo é um assunto importante para ser abordado. “Falar sobre autismo sempre é interessante, tendo em vista que nas últimas décadas a incidência de diagnósticos vem aumentando. Hoje nós sabemos que uma em cada 64 crianças possui o transtorno mental. Por isso, nosso objetivo é desmistificar e informar a população sobre as características e sintomas do autismo”, colocou o professor.





A estudante do 4º semestre de Medicina, Juliana de Sousa Ribeiro, comentou sobre o objetivo do evento. “Nós estamos fazendo um evento para chamar a atenção e informar ainda mais sobre o autismo. Hoje é o dia da conscientização a respeito do autismo e esse é o nosso primeiro evento. Decidimos abordar esse tema por possuirmos muitos colegas que portam esse transtorno, inclusive na universidade. Então, essa campanha tem como finalidade quebrar preconceitos e trazer mais informação para a comunidade acadêmica”, declarou.