DICA DE SAÚDE: Rinite pode ser de dois tipos e há um truque capaz de evitar qualquer crise

Para muitas pessoas, ser surpreendido por um sequência interminável de espirros significa que a crise de rinite foi despertada. A coriza, olhos lacrimejantes, nariz escorrendo são rastros bastante conhecidos para pessoas que convivem com o quadro alérgico.





Mas ainda que você não tenha rinite como algo familiar, pode ser que ela surja vez ou outra para dar um oi. Isso mesmo, existem dois tipos de rinite e, uma delas pode não só ser adquirida como curada.









Rinite não alérgica





A rinite não alérgica pode ter inúmeras causas. Esse tipo de rinite é uma resposta do organismo a algum estímulo, pode ser uma substância, alteração da temperatura, ar seco, poluição ou até alguns remédios para doenças crônicas.

Rinite alérgica





A rinite alérgica é a doença respiratória crônica mais comum no mundo inteiro. Essa rinite é um quadro genético que responde exageradamente a algum produto do ambiente como a poeira, bolor, ácaros, fungos, pelos de animais e pólen.









Tratamento





O tratamento começa na prevenção. Seja no caso da rinite não alérgica ou alérgica, o ideal é usar esse truque: diariamente lavar o canal respiratório com soro fisiológico, porque ele vai lavar do nariz todas as substâncias que desencadeiam processos inflamatórios, reduzindo a frequência e a intensidade das crises.





No caso da rinite alérgica, que não tem cura, muitas pessoas recorrem a medicamentos como os corticoides tópicos nasais, que atuam somente na mucosa do nariz, portanto não tem absorção pelo organismo. De qualquer forma, é sempre aconselhável consultar um médico para determinar o tipo de rinite e a terapia mais adequada para controlar os sintomas.