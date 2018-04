Direito UNINTA forma primeira turma de mediadores e conciliadores através do NUPEMEC

Na última segunda-feira (02) o Curso de Direito do Centro Universitário Inta (UNINTA) realizou a solenidade de diplomação do Curso de Formação de Mediadores e Conciliadores Judiciais do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos (NUPEMEC), através de uma parceria com o Tribunal de Justiça do Ceará.





A Desembargadora e Supervisora do NUPEMEC, Dra. Tereze Neumann Duarte Chaves, esteve presente ao evento para fazer a entrega dos certificados ao lado da coordenadora do Curso de Direito, Profa. Dra. Fernanda Maria Afonso Carneiro, e da Diretora do Fórum de Sobral e Juíza da Vara de Família, Dra. Janaína Marques.





A coordenadora, Profa. Dra. Fernanda Carneiro comentou sobre o resultado positivo do curso e ressaltou ainda que a próxima turma será formada neste mês de abril. Serão ofertadas 25 vagas, distribuídas entre docentes e discentes da instituição. O curso é gratuito e distribuído em 3 etapas.





“Com a mediação, que é algo inovador, conseguimos dar resolução aos conflitos, sobretudo em questões familiares, pequenas causas, enfim. Esse é o propósito tanto do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, quanto do Curso de Direito do Centro Universitário Inta, para que possamos formar nossos docentes e discentes, que irão praticar essa mediação no nosso Núcleo de Práticas Jurídicas. Não podemos esquecer da contribuição que podemos oferecer para a sociedade”, comentou a coordenadora.





Estiveram presentes os Pró-Reitores do UNINTA Prof. Dr. Rômulo Carlos de Aguiar, Profa. Esp. Eliza Angélica Rodrigues Ponte, Profa. Dra. Chrislene Carvalho dos Santos, a Diretora de Extensão, Profa. Esp. Regina Aguiar Alves, e a Coordenadora do Projeto Laços de Família, Profa. Me. Cláudia Costa.